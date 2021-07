A Bardonecchia tornano i mercatini dell'artigianato e dell'antiquariato

L’Associazione Turistica Pro Lo co Bardonecchia , con il patrocinio della Civica Amministrazione, dopo la forzata sospensione della scorsa estate, causata dalla pandemia, ripropone per domenica 18 luglio i tradizionali “Mercatini dell'Artigianato e dell’Antiquariato”, aperti sulla piazza Monsignor Francesco Bellando, del Borgo Vecchio, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito.

Un salto nel passato, tra cose, oggetti e utensili del tempo che fu esposti in bella mostra su tante bancarelle, pronti ad essere ammirati dai curiosi ed acquistati da appassionati delle cose daltan, d’altri tempi.

“Siamo contenti – sostiene Carola Vajo, presidente della Pro Loco Bardonecchia - di poter finalmente tornare in piazza, sulla via del ritorno ad una nuova normalità. Nello specifico di aver inserito tra gli eventi estivi da noi organizzati, stimolanti mercatini, diversi nei contenuti e nelle modalità, perché crediamo molto nella risposta positiva di chi viene a soggiornare in questo periodo nella Conca e che ama zizzagare, alla ricerca del pezzo “unico”, da acquistare e da portare a casa o anche solo curiosare tra le bancherelle”.