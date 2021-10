In Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”

Ieri, mercoledì 14 luglio, presso la Sala degli Specchi della Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, (OMRI), conferite dal Capo dello Stato a venti torinesi per particolari meriti acquisiti in campo letterario, artistico, sociale, o nel corso della carriera professionale o militare. Si tratta di diciassette Cavalieri e tre Ufficiali.

La cerimonia si è svolta, contrariamente agli anni precedenti, in forma ristretta senza la partecipazione del pubblico e dei giornalisti, in applicazione delle norme per il contenimento della pandemia e, a tal fine, gli insigniti sono stati invitati in due fasce orarie differenti, alle ore 16 ed alle 17,30. Alla consegna delle onorificenze hanno preso parte oltre al Prefetto Claudio Palomba, anche l’Assessore comunale Sonia Schellino, l’Assessore regionale Marco Protopapa e i Sindaci dei comuni di residenza degli insigniti.