A Grugliasco iniziato il conto alla rovescia per la due giorni dedicata alla palla ovale

La due giorni torinese dedicata al Rugby torna Sabato 10 e Domenica 11 maggio: l’impianto sportivo “Albonico” di Strada del Barocchio 27 a Grugliasco ospiterà l’edizione 2025 del Torneo “Una Mole di Rugby” - Trofeo nazionale Città Metropolitana di Torino della categoria Propaganda e la settima edizione del Torneo Old Amatoriale “Rinoceronte day”.



Il torneo “Una Mole di Rugby” è organizzato dalla sezione rugby del CUS Torino ed è riservato nella giornata di domenica a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni di età e al sabato ai giocatori della categoria over35. Una giornata, quella del sabato, che vedrà scendere in campo squadre over 35 non solo dall’Italia ma anche da Francia, Germania e Venezuela in occasione del decimo anniversario dalla fondazione dei “Rinoceronti Rugby Torino 2015”.

Sono attesi all’impianto Albonico oltre 500 giovani atleti e atlete, accompagnati da 300 giocatori “old” che saranno accolti da un’area allestita per l’occasione con stand gastronomici e attività di intrattenimento.

Tutta la giornata di sabato sarà trasmessa live in diretta radio su Radiobandito.it con la presenza in campo dei Dj della Radio che daranno spazio agli interventi dei protagonisti del torneo old e alle iniziative di solidarietà e beneficenza portate avanti dai Rinoceronti Rugby insieme a Fondazione Paideia per il supporto ai bambini in difficoltà, all’associazione “Amici di Mirko” e ai genitori del piccolo Francesco.

Lo scopo della manifestazione è quello di vivere un momento di condivisione e di diffusione dei valori del Rugby in modo trasversale tra le diverse generazioni all’insegna del motto internazionale del Rugby Old “Fun, Friendship & Fraternity”. In programma per la Festa del Terzo Tempo di sabato sera l’esibizione della band formata esclusivamente dai giocatori locali, i RocknRino, accompagnati dalle cornamuse dell’artista scozzese Lars Laenen.

Il programma sportivo prevede l’esibizione degli over35 sabato 10 maggio a partire dalle ore 10, mentre domenica 11 saranno in campo i bambini a partire dalle ore 9.