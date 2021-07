Quanto e perché sono importanti le insegne luminose

Al pari di tutti gli altri elementi di design, anche l’ insegna luminosa contribuisce a caratterizzare e a definire lo stile di un’attività commerciale, che si tratti di un negozio, di un ristorante, di un pub o di qualsiasi altro tipo di locale. Pertanto, deve essere studiata e sviluppata in maniera accurata, così da garantire visibilità e un maggior afflusso di clienti. È fondamentale scegliere con attenzione non solo i materiali, ma anche gli altri aspetti che contribuiscono a personalizzare l’estetica di un’insegna. Stiamo parlando di un elemento esterno, e quindi visibile a tutti: insomma, uno dei primi fattori che vengono memorizzati da un potenziale cliente.

A che cosa servono le insegne

Esporre un’insegna al di fuori di un locale permette di far sapere ai passanti – che in teoria sono tutti dei potenziali di clienti – che tipo di attività viene effettuata in quel contesto. Chi passa davanti a un ristorante in cui non è mai entrato, per esempio, determina la prima impressione su quel locale proprio in funzione dell’insegna, di come è strutturata e delle sue caratteristiche. Proprio per questo motivo è essenziale che l’insegna rifletta lo stile e, in un certo senso, la personalità del locale al suo interno: così i clienti possono sapere più o meno che cosa aspettarsi nel caso in cui decidessero di entrare.

Dove acquistare le insegne luminose

Comunicare attraverso le insegne luminose

Le insegne luminose rientrano in un settore improntato alla creatività: la comunicazione, ovviamente, che è sempre fonte di stimoli. Tra comunicazione e pubblicità il rapporto è molto stretto: e in effetti esistono un sacco di soluzione che vale la pena di prendere in considerazione per individuare un impianto pubblicitario coerente con le caratteristiche della propria attività. Quando si parla di pubblicità non si può fare a meno di valutare anche la sua connotazione culturale, soprattutto in epoca contemporanea. Le insegne rientrano in questa constatazione, e a volte vanno addirittura al di là della propria specifica mansione, risultando un elemento identitario per tutto il contesto geografico di cui fanno parte. Un esempio fra i tanti può essere individuato nella città di Las Vegas, le cui insegne luminose grazie alla tv e a Internet hanno fatto il giro del mondo.

Insegne: come attirare nuovi clienti

Tutte le attività di impresa per crescere hanno la possibilità, se non addirittura il dovere, di cercare di attirare il maggior numero possibile di persone, in modo da trasformarle in potenziali clienti. Non solo: qualsiasi attività commerciale non è un’isola separata dal mondo esterno, ma vive di un dialogo costante con la realtà che la circonda, nello spazio e nel tempo. Insomma, un negozio di abbigliamento, una gioielleria, una fabbrica di tessuti o un centro commerciale non si avvalgono delle insegne solo per far conoscere il nome della propria attività, ma se ne servono anche per proporre un racconto, e per instaurare un dialogo – si spera proficuo – con la realtà circostante.

Le caratteristiche delle insegne luminose

Sono numerose le varianti possibili per le insegne luminose, viste le diverse configurazioni che esse possono assumere in base alle caratteristiche tecniche. Si spazia, così, dalle insegne traforate ai cassonetti luminosi, passando per le lettere scatolate in plexiglass e le lettere a luce riflessa e frontale; non vanno dimenticate, poi, le insegne traforate con plexiglass in rilievo. Ma com’è la struttura delle insegne? Il materiale di composizione è l’acciaio, che dopo essere stato piegato viene verniciato con il colore selezionato; una soluzione alternativa è rappresentata dall’alluminio dibond, che a sua volta viene piegato e traforato.

Loghi e lettere in 3D

Loghi e lettere in 3D possono essere utilizzati per impreziosire e caratterizzare le insegne traforate con plexiglass in rilievo. Stiamo parlando di un materiale di qualità elevata e alquanto resistente, che quindi si adatta alla perfezione a manufatti di questo tipo. C’è davvero una notevole libertà di scelta per ciò che riguarda le potenziali combinazioni: questo vuol dire che ognuno può lasciar sfogare la propria creatività come meglio crede. Il led, per esempio, è una soluzione tecnologica di notevole successo, sia per il risparmio energetico che garantisce, sia perché sviluppa molto meno calore rispetto alle lampadine a incandescenza di un tempo. Inoltre, i moduli led sono in grado di durare fino a 50mila ore, mentre le lampadine a incandescenza di una volta non superavano le 750 ore.