A Collegno entra nel vivo la festa patronale di San Lorenzo

Entra nel vivo la Festa patronale di San Lorenzo a Collegno, con un weekend ricco di appuntamenti e di occasioni uniche per scoprire il territorio.

Si inizia oggi, giovedì 15 luglio, con il Festival di Cibo da strada al Parco della Certosa che animerà la Festa fino a domenica 18 luglio. Venerdì 16 sera invece il grande ritorno di fronte al pubblico per l’Orchestra di Collegno dopo un anno di stop a causa della pandemia: il concerto inizierà alle 21 in piazza IV novembre. Sabato sera invece lettura di poesie e musica nella splendida cornice del Castello di Collegno. E poi il fine settimana si anima di laboratori, incontri, mostre e fiere, esposizioni di falchi e di pony e infine l’immancabile mostra mercato e la fiera commerciale, con la cerimonia d’apertura all’interno del Castello di Collegno domenica 18 alle 10.

Questo il programma completo degli eventi:

|| STREET FOOD FESTIVAL ||

dal 15 al 18 luglio, dalle 10 alle 24 parcheggio dei tigli, via Martiri XXX Aprile



VENERDÌ 16 LUGLIO, ore 21

Piazza IV Novembre CONCERTO “ORCHESTRA FIATI” di Collegno



SABATO 17 LUGLIO

16.00 - Parco del Castello “GLI ALBERI RACCONTANO” tra storia e briciole di botanica a cura di Marco Gramaglia e Giuseppe Ripepi

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)



17.30 - LABORATORIO ESPERIENZA VERMOUTH a cura di “Esperienza Vermouth”

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)



21.00 - PAROLE & MUSICA SERATA IN CASTELLO

le poesie di Franco Canavesio si libreranno leggere sulle note jazz di Ezio Baracco (sax), Alessandro Bertolani (piano) e Marco Ravizzotti (contrabbasso)



DOMENICA 18 LUGLIO

10.00 - Via Alpignano/ Via Martiri XXX Aprile

CERIMONIA DI APERTURA della 461a “Fiera di San Lorenzo”

con la partecipazione del “Gruppo Storico Contea di Collegno•



11.15 - Parrocchia S. Lorenzo Martire

SANTA MESSA SOLENNE



10.00/19.00 - Parco del Castello Provana (Via Alpignano 2)

MOSTRA-MERCATO enogastronomica prodotti tipici “Raccolti, lavorati. mangiati”

FALCONIERI “LA TORRE” esposizione e didattica



Via Martiri XXX Aprile

FIERA COMMERCIALE



I PONY DEL MANEGGIO “WHITE WOOL”



10.30/17.30 GLI ALBERI RACCONTANO

Passeggiata nel parco del Castello Provana fra storia e briciole di botanica (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)



16.30/18.00 LABORATORIO DEL GUSTO

guidato da una maestra assaggiatrice PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



LUNEDI 19 LUGLIO (Uffici comunali chiusi)

21.00 Piazza IV Novembre

POP N’ROLL by 3e60



SABATO 24 LUGLIO, 17.00

STRASCICHI di FESTA

Dal potagere .. ad un orto in Collegno (storie di orti e di verdure) Vivaio “il papavero rosso”di Giuseppe Ripepi -via Sebusto 34 -Collegno

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 19 LUGLIO)