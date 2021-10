I prossimi eventi di Borgate dal Vivo: Sirianni, Buratti e il concerto di Einaudi

Il festival Borgate dal Vivo torna nella suggestiva cornice di Villa Erre, il B&B letterario sulle colline attorno a Lanzo Torinese. Sabato 17 luglio Chiara Buratti leggerà alcuni brani tratti da Il grande Gatsby, celeberrimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald: un vero e proprio viaggio nel tempo fino agli anni Venti, tra splendide sale, giardini, feste ruggenti e amori incancellabili. La voce dell’attrice sarà accompagnata dalla presenza straordinaria di Livio Magnini, storico chitarrista dei Bluvertigo.

Il calendario di eventi prosegue domenica 18 all'Arena del Monastero di Rivalta con Federico Sirianni. Dopo aver raccontato in musica Fabrizio De André e Giorgio Gaber, ora il pluripremiato cantautore genovese porta in scena uno spettacolo dedicato a Francesco Guccini, totalmente condiviso con il pubblico presente, senza quarta parete: una grande festa popolare per celebrare gli 80 anni dell'artista, immersi in quella stessa atmosfera goliardica, un po' "da osteria", a lui tanto cara.

In scena con Sirianni, assieme al fisarmonicista e tastierista torinese Matteo Castellan, un ospite davvero speciale, Juan Carlos Flaco Biondini, il leggendario chitarrista che ha accompagnato Guccini nei suoi concerti per oltre quarant’anni e che, nel corso della serata, oltre a impreziosire le canzoni con le sue corde, racconterà alcuni aneddoti del suo vissuto con il Maestrone.

Infine, mercoledì 21, ore 14, l'evento clou di Borgate dal Vivo: il suggestivo concerto di Ludovico Einaudi a Melezet, località Chesal (Bardonecchia). Il compositore torinese ripercorrerà il complesso progetto musicale Seven Days Walking, nato durante le passeggiate invernali sulle montagne, passando per il tour mondiale del 2019 e le geografie umane dei film premi oscar Nomadland e The Father. Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare assieme a lui, a 1800 metri di altitudine, in uno spazio raggiungibile a piedi o con la seggiovia, nello splendore pomeridiano degli spazi alpini. Con Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.