Aiga Torino, l'Avv. Nicola Spinoso è il nuovo Presidente

L’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) può essere definita quale sindacato della Giovane Avvocatura che, ad oggi, conta oltre 130 sezioni territoriali in tutto il Paese.

L'associazione si propone di tutelare i diritti dell’Avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale e agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense e promuovere lo sviluppo delle competenze forensi.

Aiga è presente in tutti i circondari di Tribunale del Piemonte e Valle d'Aosta, e la sezione di Torino ha nominato giovedì 15 luglio il suo nuovo direttivo.

Per il biennio 2021/23, l’assemblea ha eletto, all’unanimità, quale nuovo Presidente l'avvocato Nicola Spinoso, da diversi anni membro attivo del consiglio direttivo, già consigliere, tesoriere e vice presidente di sezione, che succede al presidente uscente Avv. Michele Galasso.

Il nuovo consiglio direttivo di sezione che affiancherà l’Avv. Nicola Spinoso sarà così composto: Avv. Antonio Vallone (Vice Presidente), Avv. Adele Sangrigoli (Segretario), Avv. Anna Garavello (Tesoriere), Avv.ti Gabriele Assenzi, Alessandro Guglielmi, Alessandra Firpo e Raffaella Praticcò (Consiglieri), Avv. Michele Galasso (Consigliere Nazionale).

Ecco le prime parole del nuovo Presidente: “Innanzitutto ringrazio tutti i colleghi che mi hanno supportato in questa nuova avventura e soprattutto il mio nuovo direttivo che ha avuto grande fiducia nel mio programma, ma soprattutto nell’AIGA. Arriviamo da un periodo in cui le chiusure forzate dei Tribunali a causa della pandemia hanno messo a dura prova l’intera Avvocatura, impedendo alla stessa di poter liberamente svolgere il proprio lavoro. La mia attenzione è rivolta, in particolar modo, alla parte debole dell’Avvocatura, penso ai giovani colleghi che hanno da poco intrapreso l’attività professionale, ai colleghi che lavorano come monomandatari negli studi legali e ai praticanti, tutte persone che, nonostante le mille avversità, quotidianamente lottano per difendere i diritti dei loro assistiti nelle aule di tribunale. Oggigiorno, più che mai, è necessario un impegno serio e attivo nei ruoli istituzionali e nell’associazionismo, per ridare all’Avvocatura la serietà e l’autorevolezza che le competono. E’ cessato il tempo degli slogan, delle frasi buttate in pasto ai social, delle battaglie corporativistiche, degli avvocati azzeccagarbugli, delle faide, della tutela del proprio orticello e dell’avvocato tuttofare. Con il mio lavoro e con quello del mio nuovo direttivo, intendo sostenere davanti alle competenti sedi le necessità dei giovani colleghi, garantendo una costante presenza in prima linea. Sono fermamente convinto che con il lavoro in AIGA, tante cose possano migliorare e cambiare. Pertanto, richiamando lo slogan che accompagna la nostra associazione, concludo dicendo: Semel Aiga Semper Aiga”.