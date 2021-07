Cecomp, di nuovo nessun premio di produzione per i lavoratori: un'ora di sciopero a La Loggia, Moncalieri e Piobesi

Per il secondo anno consecutivo nessun premio di produzione per i lavoratori Cecomp /foto di repertorio

Un'ora di sciopero - indetto in maniera unitaria da Fim, Fiom e Uilm - per protestare dopo che per il secondo anno, alla Cecomp, non viene riconosciuto alcun premio di risultato ai lavoratori.



Si tratta di una decisione unica nel suo genere, visto che lo sciopero viene fatto per la prima volta (sia nello stabilimento di La Loggia che in quelli di Moncalieri e Piobesi) e che ha coinvolto tutti e 350 i dipendenti.





Inizialmente, i sindacati hanno chiesto all’azienda di rivedere la sua decisione, cercando di contrattare una cifra congrua che tenesse in considerazione il fatto che in un momento storico difficile causato dalla pandemia i lavoratori hanno dato il massimo consentendo di rispettare i programmi di uscita del nuovo modello elettrico (la Microlino), che registra confortanti previsioni di vendita. Ma senza esiti soddisfacenti.





“L’indisponibilità dell’azienda ha provocato delusione e rabbia tra i lavoratori a cui viene nuovamente negata questa gratifica che avrebbe rappresentato almeno il riconoscimento per il risultato del loro lavoro durante la pandemia - commentano Gianni Mannori della Fiom Cgil, Claudio Nota della Fim Cisl e Francesco Messano della Uilm -. Abbiamo deciso insieme di proclamare uno sciopero, per la prima volta in Cecomp, per segnalare all’azienda l’affronto alla dignità dei lavoratori e per chiedere che sia riconosciuta una cifra all’altezza della storia di un’impresa cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nella progettazione, sviluppo e produzione di veicoli elettrici e nella prototipazione di alta