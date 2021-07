Green pass e commercianti, Appendino: "Lasciamo un'eredità importante su turismo e grandi eventi"

Bocciata da quasi 8 imprenditori del terziario torinese su 10 , la sindaca Chiara Appendino incassa e risponde. " Non ho mai commentato i sondaggi, ma credo che come Giunta ci siamo sempre impegnati al massimo. Abbiamo lavorato duramente 5 anni e i dati del turismo ore Covid lo dimostrano. Ora ovviamente la pandemia ha inciso. Ma ritengo che lasciamo un'eredità sui grandi eventi e sul turismo che è importante e spero venga data continuità ".

Sull'ipotesi dell'uso del Green pass per determinate occasioni e luoghi di aggregazione, invece, la sindaca non chiude la porta. Anzi: "Ritengo sia proposta sensata da valutare, come hanno detto già altri sindaci, alla luce dei numeri e degli incrementi (dei contagi, ndr). Certo la versione francese va valutata e adattata ai territori, ma per alcune attività ricreative mi sembra una proposta sensata. La valuto positivamente".