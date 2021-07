Il settore del wedding prova a ripartire. E si dà appuntamento per uno "speed date"

Sono 17 le imprese iscritte allo speed date for business nato nel 2008 che si terrà venerdì 16 luglio, ore 17.30-20 presso Fabbrica Torino, in via Lagrange, in una versione dedicata alle imprese del comparto wedding recentemente oggetto di un’azione sindacale forte da parte di CNA Federmoda con la produzione e il lancio del docufilm “Piemonte da amare” per la regia di Marco Giaimo e la scenografia di Eleonora Rasetto (sceneggiatura di Vitaliano Alessio Stefanoni) che racconta 29 storie di impresa e la voglia di ripartenza del settore. Docufilm patrocinato dalla Città di Torino e cofinanziato dalla Camera di commercio che è già diventato una miniserie virale in 32 episodi che vengono diffusi con periodicità settimanale attraverso la pagina Facebook ufficiale del progetto @piemontedaamare fino al prossimo 17 ottobre, accompagnando le due più importanti fiere del wedding Idea Sposa e Sposi In in programma in autunno.

“Di fatto – commenta il presidente provinciale della CNA Torino, Nicola Scarlatelli – questo si configura come il primo B2B specifico dedicato al comparto del wedding a livello torinese e piemontese. Un progetto che dimostra ancora un volta quanto CNA stia investendo per la promozione e il sostegno di questo comparto che è stato letteralmente falcidiato dai ripetuti lock down causati dal Covid-19”.

Durante l'evento verrà garantito il massimo distanziamento sociale tra i partecipanti che potranno togliersi la mascherina solo durante la loro relazione, a notevole distanza dagli uditori. L’evento si terrà nel cortile interno del laboratorio, all’aperto.

Diciassette i titolari d’impresa iscritti a parlare, rigorosamente per 180 secondi, scanditi da un orologio countdown, suddivisi in dieci categorie merceologiche tra le quali sartorie e atelier di abiti da sposa, location per eventi, tipografie, fotografi matrimonialisti, wedding planner, sartorie, fiorai e uno studio di consulenza per la registrazione di marchi e brevetti.