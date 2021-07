Un albero cade sulla carreggiata e provoca un incidente: una persona al Cto e traffico in tilt sulla tangenziale nord (FOTO)

Un albero cade sulla carreggiata e provoca un incidente: una persona ricoverata al Cto e traffico in tilt sulla tangenziale nord

Paura e traffico in tilt sulla tangenziale nord di Torino, all'altezza di Rivoli, per un incidente a dir poco inusuale: un grosso albero è caduto sulla carreggiata, provocando lo scontro tra una Ford di colore bianco e una Harley Davidson.

L'episodio, avvenuto nei pressi della barriera di Bruere, ha avuto conseguenze pesanti soprattutto per il centauro, un uomo residente a Trana nato nel 1967: trasportato con l'elisoccorso al Cto in codice rosso, l'uomo è in gravi condizioni.

Il traffico risulta ovviamente condizionato, con code e disagi. Per i mezzi provenienti dalla Torino-Frejus l'uscita obbligatoria è a Rivoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Torino, oltre al personale di Ativa per la viabilità.

Attorno alle 11.40 c'è stata la riapertura totale della carreggiata. Rimossa l'uscita obbligatoria a Rivoli.