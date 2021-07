Mostra Nazionale della Toma di Lanzo: inaugurato il nuovo alpeggio ad Usseglio

Dopo due anni di lavori, è stato inaugurato ieri, sabato 17 luglio, il nuovo alpeggio di Usseglio, situato nelle vicinanze dell''invaso denominato "Lago Dietro la Torre", costruito circa un secolo fa in concomitanza degli sbarramenti del lago della Rossa e di quello di Malciaussia, punto intermedio delle condotte forzate circondato da ampi valloni che ben si prestano al pascolo di mucche e pecore.

Il caseggiato, che comprende anche una centralina sottostante che fornisce circa 6 kw di energia per il funzionamento di due alpeggi, è stato progettato dall'Ing. Baietto e costruito dall'impresa edile Cogal: il Comune di Usseglio ha potuto quindi metterlo a bando grazie al contributo del "Programma di Sviluppo rurale 2014-2020" della Regione Piemonte. L'inaugurazione è avvenuta proprio nei giorni della Mostra Nazionale della Toma di Lanzo, tornata quest'anno dopo che l'edizione del 2020 era saltata a causa dell'emergenza Covid.

"Ho avuto l'onore e il piacere di inaugurare con il Sindaco Pier Mario Grosso un nuovo alpeggio costruito grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte che oggi rappresento - dichiara il Consigliere regionale Andrea Cane, che prosegue - il mio in bocca al lupo va quindi ai nuovi gestori della famiglia Ferro, che da generazioni portano avanti questo mestiere con passione, producendo dei prodotti di qualità come la Toma di Lanzo che da secoli danno lustro alle nostre Valli portando il nome dei nostri territori in tutto il mondo. Il mio ringraziamento va anche a tutti i sindaci e i cittadini che oggi sono saliti a circa 2300 metri, nei pressi dell’invaso artificiale posto nel Vallone d'Arnas in val di Viù, per festeggiare questo ennesimo buon segnale di ripresa per l'economia delle nostre montagne, inaugurazione che non a caso è stata inserita all'interno del programma della 25esima edizione della Mostra Nazionale della Toma di Lanzo, rassegna di cultura e gusto partita lo scorso 9 luglio. Sono infatti proprio le cosiddette Terre Alte, che hanno saputo meglio resistere alla pandemia, proseguendo le proprie attività e facendosi riscoprire dai residenti delle grandi città come luoghi di benessere e ottima qualità della vita: anche da Torino infatti, senza dover fare troppi chilometri, si aprono dei valloni come questo che, dalle attività invernali come lo sci di fondo fino al trekking estivo, possono offrire serenità e ristoro a chi per troppi mesi ha purtroppo dovuto sentir parlare solo di contagi e mascherine".

"Poter respirare l'aria pulita delle alture di Usseglio è stata oggi per me una doppia soddisfazione, dal momento che ho potuto vedere negli occhi degli imprenditori locali la convinzione che la Montagna ha ancora tanto da offrire alle nostre famiglie piemontesi".