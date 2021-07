Comunali Torino, i Verdi dicono no al centrosinistra e si alleano con il M5S

Il centrosinistra perde un pezzo, una componente storicamente alleata del Pd, mentre il M5S porta a casa una intesa con i Verdi, dopo che sembrava nulla più di un flirt l'incontro di alcuni mesi fa. La distanza con Lo Russo diventata frattura Ma che qualcosa bollisse in pentola si era già intuito dopo la vittoria di Stefano Lo Russo alle Primarie: gli ambientalisti, che avevano appoggiato Enzo Lavolta, dopo il voto avevano lamentato scarso interesse nei loro confronti, parlando di "arroganza fuori luogo" da parte del candidato sindaco, dicendosi pronti a lasciare il centrosinistra e puntando anche il dito contro quella "Sinistra Ecologista", che richiama nel nome le battaglie ambientali del loro partito. Ed allora, dopo il nuovo incontro tra la sindaca Chiara Appendino, i due candidati Andrea Russi e Valentina Sganga e la delegazione dei Verdi composta da Tiziana Mossa (co-portavoce regionale di Europa Verde) e dai portavoce torinesi Angela Plaku e Antonio Fiore, si è raggiunta una intesa.

Liste comuni M5S-Verdi "Alla luce del percorso fatto in questi mesi, assieme al Vice Ministro Laura Castelli, e sulla base dei temi che ci accomunano,abbiamo apprezzato il contributo che potranno dare i Verdi alla Torino di domani", hanno spiegato gli esponenti del M5S. "Per questo motivo nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri per formalizzare la volontà di percorrere insieme nel costruire un fronte politico più ampio per contribuire a una Torino ancora più verde, sostenibile e protagonista nelle sfide del domani".

“Iniziamo questo percorso con entusiasmo e ringrazio i Verdi per questo confronto costruttivo, aperto e rivolto al futuro”, dichiara la sindaca Chiara Appendino.

“Presenteremo in Comune e in tutte le Circoscrizioni liste di Europa Verde in coalizione con il M5S, ci sembra questa la vera novità delle prossime elezioni torinesi: persone esperte, un programma che guarda al futuro, alla giustizia sociale, al lavoro, alla salute e all’ambiente”, continua Tiziana Mossa, portavoce regionale di Europa Verde”. Obiettivo: realizzare la transizione ecologica

"La transizione ecologica e la salvaguardia dell'ambiente - dice il consigliere Andrea Russi - oltre ad essere una delle nostre cinque stelle, rappresentano la più grande sfida del futuro per progettare e costruire la Torino del futuro".

Per Valentina Sganga “l'Amministrazione a 5 Stelle in questi anni è stata l'alternativa ambientalista a un modello che vede il centrodestra e il centrosinistra sulle stesse posizioni, posizioni lontane da quelle che hanno sostenuto le decine di migliaia di ragazzi del Fridays For Future scesi in piazza a Torino. Posizioni che vedono noi e i Verdi dalla stessa parte come il confronto di oggi ha confermato". “Un percorso del Movimento 5 Stelle a Torino condiviso con i Verdi è un’ottima iniziativa che spinge nella direzione giusta per il futuro della nostra città. Bene correre insieme e abbracciare un ampio progetto che possa accompagnare a una vera transizione ecologica”, ha commentato il deputato torinese del M5S Davide Serritella.

La soddisfazione dei Verdi