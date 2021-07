Una sala del Regio o del Carignano per Carla Fracci: la proposta per omaggiare la Signora della Danza

Intitolare una sala aulica del Teatro Regio o del Teatro Carignano a Carla Fracci, per omaggiare la memoria dell’artista di fama internazionale recentemente scomparsa. E’ quanto richiesto dal Consiglio comunale di Torino che oggi pomeriggio ha approvato con 23 voti una mozione presentata dalla consigliera Marina Pollicino (Con.CI).



Icona della danza apprezzata in tutto il mondo

Nata a Milano e deceduta nel capoluogo lombardo lo scorso 27 maggio, Carla Fracci è il simbolo italiano della danza. Il suo rapporto con Torino e con il mondo culturale torinese è evidente nella frase pronunciata dalla ballerina nel 2016, in occasione della presentazione del balletto Sheherazade e le mille e una notte: “È una città di cultura e di grandi donne della danza, come Loredana Furno e Susanna Egri” dichiarò in quella circostanza Fracci.



Le sue tante esibizioni a Torino

L’’artista, nel corso della sua straordinaria carriera, si è esibita più volte a Torino: sul palco del Teatro Regio in Giselle di AdolpheCharles Adam nel 1975, al Teatro Carignano in L’Heure exquise di Maurice Béjart nel 1998 e, sempre al Carignano, in Excelsior di Romualdo Marenco nel 2000 e nuovamente al Teatro Regio in E le stelle stanno a... danzare, Gran Gala di Danza Internazionale, nel 2006.



Da qui l’idea della consigliera Pollicino: “Carla Fracci sarà per sempre un orgoglio italiano: era una diva, senza aver mai assunto atteggiamenti da diva. Le sue origini rappresentano per i giovani l’esempio che la serietà è fondamentale per il successo personale”.