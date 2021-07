Tragedia a Borgofranco d'Ivrea: operaio cade in acqua mentre lavora su un argine del canale e perde la vita

Il corpo senza vita di un operaio è stato recuperato oggi pomeriggio dai Vigili del fuoco a Borgofranco d'Ivrea. Secondo i primi rilievi l'uomo stava lavorando lungo l'argine del canale della centrale idroelettrica quando, per cause in fase di accertamento, è finito in acqua.

Trascinato dalla corrente è stato trovato senza vita, dopo un paio d'ore di ricerche, alla fine del canale. Saranno ora le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Non è escluso che l'uomo sia stato colto da un malore mentre stava lavorando.