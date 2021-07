Organalia, a Monastero di Lanzo un concerto dedicato alla musica del Seicento

Per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva il circuito Organalia 2021 approderà sabato 24 luglio alle 21,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia a Monastero di Lanzo, per il concerto “Stylus phantasticus”. Il programma, attraverso un ideale viaggio tra l'Italia e l'area della Germania del sud, esplorerà quello che Athanasius Kircher definì appunto come "stylus phantasticus". Nel 1650 il pensatore gesuita, tedesco di nascita ma vissuto a Roma per gran parte della sua vita, coniò tale definizione per indicare lo stile toccatistico e improvvisativo tipico dei compositori italiani, Frescobaldi su tutti, reinterpretato e arricchito dalla scuola tedesca di Pachelbel e Buxtehude. Il programma alternerà brani costruiti con il più severo contrappunto, bassi ostinati dove la melodia e il lirismo sono le caratteristiche principali, con brani di grande virtuosismo strumentale: un vero e proprio viaggio in un secolo, il Seicento, ricchissimo di contrasti e di innovazioni, che aprì la strada al periodo d'oro dei grandi maestri del barocco: l'età di Bach e Händel. Francesco Bergamini al violino barocco e l’organista Davide Stefanelli proporrano musiche di Girolamo Frescobaldi (Toccata Quinta dal secondo libro di toccate e partite d’intavolatura), Biagio Marini (Romanesca per violino e basso se piace, opera 3), Giovanni Battista Fasolo (Elevatio e Brevis Modulatio post Agnus Dei dalla “Missa in duplicibus diebus”), Johann Pachelbel (Praeludium in Re minore), Franz von Biber (Sonata I dalle Sonate del Rosario: Annunciazione), Bernardo Pasquini (Toccata e Recercare del II tono, Toccata e Sonata in Do maggiore), Johann Heinrich Schmelzer (Ciaccona in La maggiore), Alessandro Stradella (Sonata III in Re minore) e di un anonimo inglese (Variazioni su Greensleeves da “The division violin” di John Playford).