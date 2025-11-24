A Santa Pelagia, nuovo concerto con il Voxonus Ensemble

Nuovo appuntamento della stagione concertistica di Santa Pelagia con il Voxonus Festival, la stagione di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona, dedicata alla musica barocca in collaborazione con Collegio Universitario Renato Einaudi.

Il 28 novembre, prima con la conferenza e poi con il concerto, i riflettori si accendono sul quartetto d’archi che, in quanto composto da due violini, una viola e un violoncello possiede complessivamente sedici corde che ne fanno un unico grande strumento.

Proprio nel secondo Settecento questa formazione comincia a essere percepita come una forma cameristica autonoma, coerente, con un linguaggio proprio.



