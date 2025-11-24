 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 24 novembre 2025, 16:22

Cinema, la via la prima edizione del “Premio Match Piemonte. Dal libro allo schermo”

Le candidature entro il 30 gennaio 2026

Cinema, la via la prima edizione del “Premio Match Piemonte. Dal libro allo schermo”

Prima edizione del “Premio Match Piemonte. Dal libro allo schermo” –, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Film Commission Torino Piemonte.
Un progetto innovativo che punta a creare un ponte tra narrativa contemporanea e produzione audiovisiva, valorizzando giovani autori e il territorio piemontese attraverso nuove opportunità di adattamento cinematografico.


Un premio che è anche un investimento sul futuro

Il Premio Match Piemonte non è soltanto un concorso letterario: è una scelta strategica. Un investimento concreto nelle nuove generazioni, nella loro capacità di immaginare, innovare e raccontare il mondo. Il Piemonte, forte di una tradizione culturale riconosciuta e di un comparto audiovisivo in costante crescita, sceglie di diventare un laboratorio fertile per i giovani talenti, offrendo loro la possibilità di trasformare un romanzo in un progetto cinematografico reale e di confrontarsi con produttori, creativi e professionisti del settore.
L’obiettivo è chiaro: trasformare le idee in opportunità, la creatività in lavoro, le storie in nuove produzioni che parlino del Piemonte e dal Piemonte.


Un’iniziativa pensata per i talenti e per il valore culturale del Piemonte

Il Premio, rivolto ad autrici e autori under 50, selezionerà un’opera di narrativa edita tra gennaio 2023 e gennaio 2026 con un forte potenziale di trasposizione cinematografica ambientata in Piemonte. Il progetto punta a sostenere storie capaci di trasformarsi in immagini e a mettere in dialogo letteratura e cinema, rafforzando al tempo stesso la promozione del patrimonio culturale, paesaggistico e identitario regionale.

Il titolo vincitore sarà presentato a una platea di produttori cinematografici e televisivi e darà origine a un cortometraggio “pilota–teaser”, con una spesa massima di 60mila euro, finalizzato a mostrare le potenzialità di sviluppo in un lungometraggio o in una serie TV.
È previsto inoltre un riconoscimento di 3mila euro per l’autore/autrice dell’opera selezionata.


Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e riservata agli editori italiani, che possono candidare fino a due opere.
Sono ammesse tutte le tipologie di romanzo – incluse graphic novel e raccolte di racconti – purché realizzate da autrici/autori under 50 e ambientate o adattabili realisticamente al territorio piemontese. 

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2026 all’indirizzo premiomatch@circololettori.itallegando Application Form e il libro in PDF o tre copie cartacee.

Diritti, opzioni e finalità
 

Come previsto dal regolamento, il romanzo vincitore concede agli enti promotori un’opzione gratuita di otto mesi per la produzione del cortometraggio.
I diritti di eventuali futuri adattamenti restano interamente in capo all’autore e all’editore, che potranno negoziare autonomamente con eventuali produttori interessati.

La Regione Piemonte acquisirà la proprietà dei diritti patrimoniali del cortometraggio, riconoscendo all’autore e all’editore una licenza d’uso gratuita e non esclusiva per finalità promozionali.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium