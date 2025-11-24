 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 24 novembre 2025, 15:58

Grugliasco, Promemoria Auschwitz: al via le iscrizioni

Le attività sono rivolte a giovani tra i 18 e i 29 anni

Grugliasco, Promemoria Auschwitz: al via le iscrizioni

Torna il progetto Promemoria Auschwitz finanziato dalla Città di Grugliasco e realizzato da Aps Deina in collaborazione con Grugliasco Giovani.

Il programma prevede quattro incontri laboratoriali di formazione, un viaggio a Cracovia dall'11 al 16 febbraio, due incontri successivi al viaggio e un incontro di restituzione.

Le attività sono rivolte a giovani tra i 18 e i 29 anni. Il termine per iscriversi è lunedì 1 dicembre. Sarà data precedenza a giovani grugliaschesi e a chi frequenta la scuola a Grugliasco.

Per partecipare occorre compilare il modulo online sul sito di Deina https://www.deina.it/promemoria-auschwitz

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium