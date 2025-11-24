Al FolkClub, in concerto il quartetto Thomas Dobler, Furio Di Castri, Dado Moroni e Enzo Zirilli

Sabato 29 novembre alle ore 21.30, al FolkClub il primo appuntamento della XVI edizione di RadioLondra porta sul palco del FolkClub un quartetto irripetibile: Thomas Dobler, Furio Di Castri, Dado Moroni ed Enzo Zirilli. Quattro musicisti che incarnano, ciascuno con una personalità artistica distinta e fortissima, quell’idea di jazz senza barriere che da sempre è nel DNA della rassegna ideata da Enzo Zirilli.

“Vibessence” è insieme un progetto e un territorio comune, un luogo di incontro in cui il vibrafono sognante di Thomas Dobler, le architetture profonde del contrabbasso di Furio Di Castri, l’incredibile tavolozza armonica di Dado Moroni e i colori ritmici inconfondibili di Enzo Zirilli disegnano un flusso musicale caleidoscopico. Un viaggio attraverso mood, paesaggi sonori e suggestioni che partono dalla grande tradizione jazzistica e si spingono con senso avventuroso verso contemporaneità e futuro. Il risultato è una musica dalla conoscenza sconfinata e dalla curiosità inesauribile, capace di esplorare ogni faccia del jazz.