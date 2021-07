Al via da oggi le pre-adesioni per la vaccinazione dei 12-15enni

Da oggi, lunedì 19 luglio, partono le adesioni per la vaccinazione dei 12-15enni non fragili.

Si può aderire sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, oppure rivolgendosi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale. Una volta raccolte le prime adesioni, partiranno le vaccinazioni.

Sono invece già iniziate lunedì scorso le adesioni per i fragili di questa fascia d’età che in Piemonte sono circa 1.500, su una platea complessiva di 154.500 12-15enni. Al momento tra i fragili hanno aderito in 300 e 123 sono stati già vaccinati.