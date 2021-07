Iaad, tutto pronto per il Career day 2021: 3400 colloqui per i ragazzi che hanno raggiunto il diploma

Quattro giornate di colloqui one-to-one online con le più importanti realtà aziendali italiane e internazionali è l’opportunità che offre IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design, ai propri diplomandi. Il 21, 22, 23 e 26 luglio si svolgerà il Career day 2021 che IAAD organizza ogni anno per facilitare l’inserimento dei propri diplomati nel mondo del lavoro e consentire al mercato di conoscere e intercettare immediatamente i migliori talenti.

Nelle quattro giornate sono previsti 3400 colloqui frutto dell’incrocio tra i 340 diplomati e le 340 aziende partner. Per ogni neodiplomato verranno organizzati una media di 10 colloqui coerenti con il profilo ricercato all’interno dei seguenti percorsi formativi:

• Communication design

• Digital Communication design

• Product design

• Interior design

• Transportation design

• Textile & Fashion design

Il Career day rappresenta per i ragazzi un’occasione unica per entrare in contatto con aziende di rilevanza globale come Sky Italia, Sony Europe, Sketchin, Hera, Tod’Group, Diadora, Piaggio & C., Pininfarina, Ducati Motor, Suzuki corporation, Marazzi Group, Toyota Material Handling Europe, The Student Hotel, De’ Longhi Group.

“Questo Career day - dichiara Alessandro Colombo, Direttore IAAD - è il più grande mai organizzato in IAAD, oltre 300 aziende che vogliono crescere e puntare su giovani talenti. Per IAAD questo è il punto di arrivo di tutta la nostra progettazione mentre per gli studenti è l'inizio di un percorso che li condurrà a diventare professionisti in grado di 'portare cambiamento positivo' nel tessuto imprenditoriale italiano.

Questa edizione sarà totalmente in remoto e questo ci ha dato l’’opportunità di allargare lo spettro, geografico, delle aziende partner e di poter offrire le competenze dei nostri studenti a livello globale. Senza dubbio, in futuro manterremo una componente virtuale per dare maggiori possibilità agli studenti IAAD”.

I risultati del costante dialogo tra Scuola e aziende partner che caratterizza l’attività formativa di IAAD sono evidenti dai risultati dell’indagine condotta sugli studenti dell’anno accademico 2018/2019 a un anno dal diploma: il 92% dei neodiplomati è occupato e nell’85% dei casi in settori coerenti con il proprio percorso di studi. Alcune delle aziende in cui hanno trovato lavoro sono Accenture Interactive, Amazon, BasicNet, Camal, Coreconsulting, Ducati, Gucci, Ikea, Italdesign, Leo Burnett, Moncler, Nesta, Primark, Real Haze, Seven SpA, Studio Giulio Iacchetti, Triplesense Reply, Utravel, Waco.