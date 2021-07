Accampamento clochard fuori dalla McFit di corso Giulio Cesare: “Degrado più assoluto”

Un piccolo accampamento di clochard, a due passi dal tempio del fitness. E’ un vero e proprio colpo d’occhio quello che si nota in corso Giulio Cesare angolo corso Emilia, sotto i portici di Casa Aurora: dove ora trova spazio la palestra della catena McFit, infatti, è sorto un vero e proprio insediamento di senzatetto.

Il bivacco davanti alla McFit

Il problema è noto da tempo, sin da questo inverno: se mesi fa si pensava che la presenza dei clochard fosse legata all’emergenza freddo, oggi con 30 gradi e sole cocente la situazione non è di certo cambiata. Anzi. Di notte la zona si trasforma in un dormitorio, mentre di giorno funge da bivacco per le persone che bevono e dormono accampate su ambo i lati del porticato.

I residenti segnalano: “Clochard dormono in mezzo alla loro immondizia”

A segnalare la situazione, una residente: “Ormai sono cinque i clochard fissi, 4 su corso Emilia e uno su corso Giulio. Sono accampati con tanto di materassi: dormono tra la loro stessa immondizia nel degrado più assoluto”. Le bottiglie o le lattine di birra sono ovunque, così come gli stracci e le coperte. Per chi entra in palestra, l’ingresso non è dei più confortevoli, mentre per chi frequenta o vive la zona, la presenza dei clochard è diventata quasi naturale. Quasi un’abitudine.