Canavese, Paolo Conta confermato alla guida del gruppo ICT di Confindustria

L’Assemblea annuale del Gruppo ICT di Confindustria Canavese, ospitata a Ivrea nei giorni scorsi, ha eletto i propri consiglieri per il biennio 2021-2022. A loro volta i membri del Consiglio, riunitisi il 19 luglio, hanno riconfermato all’unanimità Paolo Conta in veste di presidente del Gruppo per il prossimo biennio.

Paolo Conta è amministratore delegato di Laser srl, azienda con sede a Strambino che si occupa della ideazione, progettazione e realizzazione di sistemi digitali per imprese e pubbliche amministrazioni. Il Gruppo ICT rappresenta le aziende associate a Confindustria Canavese che operano nei settori informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini. Fanno parte del Gruppo 43 aziende che impiegano oltre 2.200 addetti.

Quello dell’ICT in Canavese è un settore molto consistente e costituisce uno dei principali assi economici del territorio. Le aziende di questo settore sono vive e floride, in quanto hanno saputo specializzarsi su alcuni ambiti significativi, ma il comparto ha ancora ampi margini di sviluppo. Il Gruppo ICT di Confindustria Canavese è stato costituito con lo scopo principale di impegnarsi nella promozione e nella valorizzazione dell’offerta e dei servizi che il comparto ICT del Canavese è in grado di esprimere. Nello stesso tempo si prefigge di far crescere le imprese già attive e di stimolare lo sviluppo di nuove aziende del settore, accrescendo sia il numero delle imprese sia il livello delle professionalità che vi operano.

Ad affiancare il Presidente è stato riconfermato Vice Presidente Federico Ranfagni (Incomedia Srl). Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono: Domenico Bernardo (Planet Srl), Valerio Dagna (Net Surfing Srl), Alessandra Di Cosmo (Vodafone Italia Spa), Massimo Lomen (Tesi Srl), Gianluca Motta (Wind Tre Spa), Elena Pistone (Elaasta Srl), Gianfranco Ponchia (Eurex Sas), Alessandro Prinzis (Mindset Srl), Giorgio Prinzis (Sharport Srl), Tiziana Rapallini (Olivetti Spa), Marco Tasso (TIM Spa), Alberto Zambolin (Message Spa) e Ezio Zanotto (Synergos Srl).

“Player importanti (Olivetti, Tim, Vodafone, Wind) e PMI competenti, attive e votate all’innovazione: ecco la squadra che schieriamo per affrontare il prossimo biennio, all’insegna della trasformazione digitale”, ha dichiarato Paolo Conta. “Oggi, ancora di più rispetto allo scorso mandato, Ivrea e il Canavese sono in prima linea nella sperimentazione di nuove tecnologie e di nuove soluzioni nel mondo digital. Il nostro passato ci rende orgoglioso, ma è il nostro presente a renderci fiduciosi per un futuro da assoluti protagonisti”.