Economia, le "piccole" guardano al futuro: miglioramenti in vista, ma si scoprono vulnerabili

Le cose tendono a migliorare, per le piccole e medie imprese di Torino e provincia. Ma se il mondo delle pmi fa i conti con numeri in crescita rispetto al passato, è anche vero che guardandosi allo specchio gli imprenditori di questa categoria si scoprono più fragili, provati dalla crisi pandemica ed esposti a nuovi rischi futuri.





"In ripresa, ma con prudenza"

Lo dice la nuova indagine congiunturale di Api Torino. “Un'indagine – dice il presidente, Corrado Alberto -, ci restituisce un quadro consuntivo e uno previsionale certamente migliori di prima. E’ possibile affermare che non si tratta più di un semplice rimbalzo, anche se previsioni per il prossimo semestre, pur rimanendo su livelli positivi, indicano un netto ridimensionamento rispetto a quanto registrato nei primi sei mesi del 2021".



Insomma, la parola d'ordine è ancora prudenza. "Dobbiamo ricordarci che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia né di fronte al Covid-19, né tantomeno per quanto riguarda le difficoltà che le imprese dovranno affrontare da qui in avanti: l’andamento dei prossimi mesi sarà da monitorare con la massima attenzione. Le nostre aziende devono fare i conti con una elevata vulnerabilità rispetto alle difficoltà di reperimento, alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, nonché dei costi dei trasporti".