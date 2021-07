Formazione e sviluppo digitale per Pmi, startup, studenti e docenti con Opening Future

Ha preso il via Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese realizzato da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company del Gruppo TIM.

Il lancio del portale www.openingfuture.it segna l’avvio di una serie di iniziative congiunte che le tre aziende metteranno in campo per favorire lo sviluppo digitale e la crescita economica in Italia, a partire dal Piemonte.

In particolare, nell’ambito di un progetto più ampio e strutturato che ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del territorio, l’iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia su cui verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo.

Il nuovo sito, caratterizzato da un’ampia offerta di corsi ed eventi, vuole essere un punto di riferimento per tutte le Piccole Medie Imprese, le startup, gli studenti e i docenti che desiderano approfondire ed ampliare le proprie conoscenze del mondo digitale.

Su Opening Future sarà possibile trovare tutte le notizie e le informazioni necessarie per partecipare alle molteplici iniziative che da qui in avanti saranno proposte dalle società promotrici del progetto: eventi formativi per studenti e docenti delle scuole medie e superiori, meetup dedicati al mondo delle startup, webinar, contest e momenti di aggregazione per incentivare lo sviluppo delle eccellenze del territorio.

Le attività formative proposte spaziano dal coding per studenti e docenti ai corsi per la certificazione delle competenze digitali, dal coaching fino alle sessioni per favorire l’imprenditorialità e la leadership femminile. Tra le iniziative previste nell’ambito degli accordi di collaborazione c’è anche la creazione di un Centre of Excellence per lo sviluppo di nuove soluzioni e use case di servizio accelerati dall’Intelligenza Artificiale (AI).

Infine, parallelamente a queste attività si sta realizzando in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino uno studio dei benefici in termini di impatto occupazionale, crescita economica e di competenze digitali che la presenza dei nuovi Data Center genererà sul territorio piemontese. Sulla base di quanto già avvenuto in molti casi analoghi, sono attese significative ricadute positive non solo per il tessuto produttivo coinvolto nel progetto, ma anche per l’indotto e per settori meno direttamente collegati al business primario.

I partner

Google Cloud

Google Cloud accelera la capacità delle organizzazioni di trasformare digitalmente il proprio business offrendo le migliori infrastruttura, piattaforme, soluzioni specifiche per settore e competenze. Offriamo soluzioni cloud di livello enterprise che utilizzano l’innovativa tecnologia di Google per aiutare le aziende a operare in modo più efficiente, adattandosi alle diverse esigenze e fornendo ai clienti una solida base per il futuro. Clienti in oltre 200 paesi hanno scelto Google Cloud come partner di fiducia per risolvere importanti questioni aziendali.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

Noovle

Noovle S.p.A. è la nuova realtà del Gruppo TIM che si pone l’obiettivo di diventare il primo centro di eccellenza italiano per il Cloud.

La società nasce dall’esperienza TIM sui servizi ICT per il mercato Enterprise, dalle infrastrutture di Data Center di TIM, che confluiscono in Noovle S.p.A. e dalle competenze specialistiche di Noovle S.r.l. – importante partner italiano di Google Cloud – contraddistinto da team di esperti cloud di livello internazionale.

La società, dotata della rete di Data Center di TIM, realizzata secondo i più avanzati standard tecnologici e di sicurezza, distribuita su tutto il territorio nazionale, è in grado di offrire risorse, servizi e soluzioni su misura a organizzazioni di tutte le dimensioni e alla Pubblica Amministrazione: dall’infrastruttura all’applicazione, uno spazio cloud sicuro a cui affidare server, dati e informazioni. Tramite la capillarità e la presenza commerciale di TIM sul mercato e grazie a partnership strategiche, la società è in grado di garantire la realizzazione di soluzioni innovative private, hybrid, multicloud assicurando la gestione in sicurezza e localizzata in Italia dei dati pubblici e privati.