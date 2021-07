Da mercoledì Bardonecchia si riempie di sculture in paglia e fieno

La Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione e in partnership con Valloire-Galibier, comune francese della vicina Valle della Maurienne, organizza da mercoledì 21 a sabato 24 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 “Arte in paglia-Evento Artistico Internazionale”, sculture, vere e proprie costruzioni giganti, riempite e rivestite di paglia e fieno.

Tre opere verranno realizzate lungo la Passeggiata dell’Avis, prosecuzione di via Papa Giovanni XXIII, percorso pedonale parallelo al torrente Frejus e a via Einaudi, due in piazza Alcide De Gasperi, sede del Palazzo Comunale e dell’Ufficio del Turismo, e una nella centralissima via Giuseppe Francesco Medail 43a, sede de L’Alveare.

Protagonisti dell’evento innovativo per Bardonecchia, veri e propri specialisti divisi in squadre, una olandese, una norvegese e una svedese e due italiane, che realizzeranno le proprie opere, offrendo a residenti e turisti l’occasione di osservare e comprendere da vicino il loro lavoro e con la possibilità di scegliere la squadra preferita, inserendone il nome nell’apposita urna posizionata davanti all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi, 1/a.

Gli artisti realizzeranno le loro opere sotto la supervisione e il coordinamento del direttore artistico Maurizio Perron, scultore e artista nato e cresciuto a Jouvenceaux, piccolo borgo montano dell’Alta Val di Susa, specializzato nella realizzazione sculture e di suite alberghiere di ghiaccio che ha iniziato a scolpire all’età di otto anni proprio a Bardonecchia grazie all’incontro con lo scultore Franco Alessandria, suo primo e grande maestro di tanti scultori su legno.

Il team vincitore del concorso artistico, verrà proclamato sabato 24.

Tutte le sculture rimarranno esposte tutta l’estate 2021.