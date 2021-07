Sarno (PD): "Trasparenza sulle spese sanitarie Covid e sui Parchi della Salute"

“Ho interrogato l’Assessore regionale alla sanità per sapere come intenda comportarsi in merito alle richieste avanzate, nel dicembre 2020, dall’Associazione Libera di rendere fruibili ai cittadini le informazioni riguardanti le spese sanitarie della fase emergenziale dovuta al Covid-19 e di quelle future per la realizzazione dei nuovi Parchi della Salute di Torino e Novara attraverso la creazione di un portale della trasparenza” ha spiegato il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

“E’ interesse, oltre che obbligo delle Istituzioni regionali garantire ai cittadini la fruibilità delle spese pubbliche – prosegue Sarno - Si tratta, infatti, di un atto di trasparenza. Ma attualmente l’unica rendicontazione chiara e comprensibile che è possibile consultare riguarda i 21 milioni di euro provenienti dalla raccolta fondi privati destinati alla sanità durante l’emergenza Covid, mentre le risorse pubbliche messe a base d’asta e destinate al Piemonte per fronteggiare le esigenze sanitarie Covid che hanno raggiunto, a aprile 2021 quota 1,4 miliardi di euro, sono di difficile consultazione perché non ancora completamente disponibili”.

“Nella sua risposta, l’Assessore Icardi ha comunicato che ogni informazione è fruibile dai siti delle singole Asl che sono dotate di autonomia e che, comunque, sono costantemente vigilate dalla Regione. Ero al corrente delle disposizioni di legge in merito. Ma la mia domanda, alla quale l’Assessore ha evitato di rispondere, riguardava la volontà di arrivare a una semplificazione delle procedure di accesso a queste spese che consentisse ai cittadini una maggiore fruibilità dei dati, anche attraverso la creazione di un portale. Per noi, a emergenza straordinaria deve corrispondere trasparenza straordinaria” conclude Sarno.