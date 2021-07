Libri, società, storia: con Dirittibus il museo gira sul pulmino i quartieri della città

Il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà diventa itinerante e diffuso, salendo a bordo del Bibliobus - pulmino delle Biblioteche civiche torinesi, finanziato dai fondi AxTO - e facendo tappa fino al 31 ottobre in cinque circoscrizioni, con un programma di attività educative sui temi della salute, del genere, della disabilità, dell'ambiente, delle migrazioni e del lavoro.

Dirittibus, un museo per la città

E' Dirittibus, progetto integrato del Polo del '900 e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, un museo a quattro ruote che si muove nei territori periferici riunendo quattro aspetti: la mediazione culturale, per entrare in contatto con le persone più in difficoltà; la sensibilizzazione di servizi e offerte; l'empowerment tra gli operatori culturali, che possono migliorare le proprie competenze in termini di accessibilità; il placemaking, per stimolare gli abitanti a immaginare nuovi modi di vivere gli spazi pubblici.

Empowerment ed educazione civica nei quartieri

"Lo scopo di Dirittibus - spiega il presidente del Museo della Resistenza, Roberto Mastroianni - è di portare i contenuti tradizionali del nostro museo in luoghi solitamente non raggiungibili. Si muove intercettando un pubblico che in altri modi non avrebbe incontrato, per diffondere la cultura dei diritti, della democrazia e della libertà. Una pratica già diffusa in tanti Paesi europei, che siamo felici di poter diffondere anche qui a Torino, riunendo le forze più attive del terzo settore e dell'associazionismo locale".

"Sono felice di vedere finalmente realizzato questo progetto, dopo un lungo lavoro. Le biblioteche - sottolinea l'assessora alla cultura Francesca Leon - sono luoghi in cui si fa conoscenza, e questo esperimento è importante proprio perché consente di portare contenuti e dialogare con gli abitanti. Nella nostra città parlare di diritti è importantissimo, vitale, ma va fatto fornendo i i giusti strumenti di conoscenza, che rappresentino l'oggi attraverso la memoria del passato. Con Dirittibus ci serviamo della storia per guardare in faccia i problemi di oggi".

Appuntamenti fino al 31 ottobre

Dirittibus sosterà ogni settimana nelle circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 8, dal lunedì pomeriggio alla domenica mattina, mettendo a disposizione 160 nuovi volumi acquisiti dalle Biblioteche civiche. Il calendario completo è disponibile sul sito www.museodiffusotorino.it