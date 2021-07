La richiesta di Marsiaj: "Il Governo definisca urgentemente un piano industriale per l'auto"

"Il pacchetto Fit for 55 della Commissione europea - che prevede lo stop per la produzione di veicoli a trazione termica dal 2035 - pone limiti stringenti, che incideranno profondamente sull’assetto produttivo dell’intero continente, in special modo di Paesi come l’Italia, che è tutt’oggi la seconda industria manifatturiera d’Europa. Per tutelare il futuro del settore automotive è fondamentale definire tempi ragionevoli e modalità realistiche per la necessaria transizione green, con una visione strategica di politica industriale, che tenga conto anche dell’inevitabile aumento delle emissioni di Co2 da parte del sistema delle centrali elettriche, che dovrà essere potenziato per l’alimentazione dei nuovi veicoli".