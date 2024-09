A Mirafiori Sud un nuovo campo per sport e attività all'aperto nel Parco Colonnetti

Da sabato Mirafiori Sud avrà un nuovo spazio per fare sport e attività all'aperto: si tratta del campo polifunzionale che verrà inaugurato al Parco Colonnetti. Il progetto di riqualificazione di una vecchia pista da pattinaggio ormai in disuso è stato realizzato da Agos e sviluppato da Brand for the City insieme al Comune di Torino, la Circoscrizione 2, Fondazione della Comunità di Mirafiori e CUS Torino. Spazio di aggregazione a Mirafiori Sud

L'area rimessa a nuovo servirà come spazio di aggregazione per i residenti, grazie alle panchine e ai tavoli che si affacciano sul campo da gioco, e come stimolo a effettuare sport e attività fisica. Il CUS gestirà le attrezzature, vista la posizione sul retro degli impianti di via Artom e via Panetti, e le associazioni e realtà del territorio potranno utilizzare lo spazio per attività sportive e ricreative. La piastra sarà polifunzionale, offrendo uno spazio per praticare pattinaggio, pilates, yoga ma anche sport come il basket, lo street hockey e il pickleball, uno sport simile al tennis e al paddle. Sport, musica e intrattenimento

Un totem tecnologico permetterà di riprodurre musica, collegando la propria attrezzatura dopo essersi registrati da un'app gratuita e aver prenotato uno slot orario. La riqualificazione sarà completata dalla piantumazione di una filiera di nuovi alberi e dal rifacimento della pavimentazione del parco nei pressi della piastra, a carico del Comune coi fondi PNRR.

"Garantire spazi di socializzazione è un obiettivo della città di Torino - ha dichiarato l'assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta - rendere i nostri parchi sempre più accoglienti, per fare sport ma anche per chi non lo pratica come le famiglie. La cittadinanza ci chiede attenzione, cura dello spazio pubblico". La soddisfazione di Mauro Berruto

Collegato a distanza alla presentazione del progetto anche il deputato PD ed ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile Mauro Berruto, che al CUS di via Panetti ha trascorso molti anni in gioventù. "Sono doppiamente felice - ha commentato - perché Torino è la mia città e il CUS Torino è stato la mia prima casa sportiva. Ho la percezione di quello che è successo in questo territorio in questo periodo, e il cambiamento è molto da legare a quello che lo sport ha offerto".

A portare nel progetto le voci del quartiere è la Fondazione della Comunità di Mirafiori, che vede in questi progetti una soluzione ai problemi del quartiere. Elena Carli, segretario generale, ha spiegato: "L'antidoto c'è ed è il senso di appartenenza e di comunità di questo territorio. Su questo antidoto facciamo leva da 15 anni con progetti sociali legati all'invecchiamento attivo e soprattutto al protagonismo giovanile, alla bellezza del territorio e all'attrattività degli spazi".