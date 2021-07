Rai, Lega Maccanti-Bergesio: "Il nostro senso di responsabilità viene prima delle poltrone"

“Anche in questo caso la Lega ha dimostrato che il senso di responsabilità viene prima dell'attaccamento alle poltrone. Buon lavoro alla presidente Soldi. Ai nuovi vertici RAI chiediamo attenzione alla qualità dei prodotti, valorizzazione delle risorse interne, una proiezione internazionale senza mai rinunciare al racconto del nostro meraviglioso territorio. Chiediamo anche una attenzione particolare al Centro di produzione di Torino troppe volte dimenticato in questi anni. Ora nei prossimi giorni aspettiamo i vertici in Vigilanza per un sereno e costruttivo confronto”.