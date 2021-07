Non ce l'ha fatta Sergio Gaio: l'anziano rimasto gravemente ustionato nell'incendio nell'Imperiese

E' morto questa mattina al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova il 74enne Sergio Gaio , coinvolto domenica scorsa in un incendio a Chiusanico in cui aveva già perso la vita sua moglie, Gabriella Ghirardo di 73 anni.

L'uomo era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva, con ustioni di terzo grado sul 70% del corpo, e i medici non sono riusciti a salvarlo. I coniugi erano residenti a Collegno, in provincia di Torino. La donna invece era originaria di Ormea, nel cuneese.