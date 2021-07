Alcar Industrie, pervenuta un'offerta per l'acquisizione dello stabilimento di Vaie

La Fiom Cgil e la Fim Cisl rendono noto che oggi giovedì 22 luglio presso il Tribunale fallimentare di Lecce si è proceduto all'apertura dell’unica busta pervenuta con l’offerta per l'acquisizione dei due stabilimenti di Alcar Industrie S.r.l. (in concordato preventivo) di Vaie (TO) e Lecce.

Antonino Inserra della FIOM-CGIL e Rocco Cutrì della FIM-CISL dichiarano: “accogliamo favorevolmente la notizia dell'aggiudicazione di Alcar Industrie, alla prima asta e per una cifra praticamente simile al prezzo di base d'asta. Tutto ciò conferma quanto le OO.SS. territoriali e le RSU di stabilimento hanno fortemente sostenuto in tutti questi anni di lotta per la difesa degli stabilimenti e del loro posto di lavoro, cioè che Alcar industrie era ed è una azienda con forti potenzialità soprattutto per la professionalità dai suoi lavoratori e per la composizione dei propri clienti finali.