Comunali, la grillina Sganga sfida Damilano e Lo Russo: "Punto ad allargare la coalizione e vincere" [VIDEO]

E accanto a lei questa mattina, durante l'ufficializzazione della sua candidatura, c'era accanto il suo sfidante Andrea Russi che sarà "il capolista. Le nostre percentuali non erano così distanti e il nostro primo obiettivo è compattare la comunità al voto ".

" Io punto ad allargare la coalizione e vincere. Spesso ci chiedono cosa faremo al secondo turno: noi cerchiamo di arrivare al ballottaggio e vincere come nel 2016 ". È questo il messaggio che lancia la neo-candidata sindaca del M5S Valentina Sganga , all'indomani della votazione di SkyVote che l'ha "incoronata" come successore di Chiara Appendino con poco più del 54% delle preferenze.

E proprio sul fronte di accrescere i consensi, dopo l' alleanza con i Verdi Torino , " l'obiettivo è di allargare la coalizione a forze progressiste probabilmente nell'asse del centrosinistra, guardando all'idea che Conte sta tentando di costruire a livello nazionale". Negli scorsi mesi si era ipotizzato una lista civica guidata dall'assessore comunale alle Pari Opportunità Marco Giusta . E sul fronte degli avversari, la neo candidata dice di non temere né Stefano Lo Russo e neppure Paolo Damilano " perché sono assimilabili ".

Appendino: "Sganga non è me, prossimi 5 anni caratterizzati dal Pnnr"

E Sganga, così come Chiara Appendino, rivendica l'importanza dell'impegno di questi anni, così come quello di continuare a lavorare su temi come "ambiente, mobilità, lavoro e innovazione: questi ultimi due aspetti devono essere strettamente legati".

"Non abbiamo risolto - ha poi aggiunto la sindaca - tutti i problemi della città. Continuità non vuol dire che Valentina Sganga è Chiara Appendino, anche perché i prossimi 5 anni saranno fortemente caratterizzati dal Pnnr".