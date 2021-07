Bike to school, a Collegno ogni scuola avrà il suo spazio per le bici

Prosegue la strategia dell’amministrazione per facilitare il Bike to school verso le scuole collegnesi. Tutti i plessi saranno dotati infatti di uno spazio interno nei cortili per accogliere le bici dei bambini e delle bambine. Il piano è stato costruito in 3 fasi: analisi e sopralluoghi con le direzioni didattiche, recupero dell’esistente grazie ai ragazzi e alle ragazze di Piazza ragazzabile e individuazione/rilocalizzazione di luoghi idonei e porterà ogni scuola a essere in grado di accogliere bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vorranno andare a scuola in modo sostenibile.

"Sul Bike to school lavoriamo da tempo, attraverso tanti sopralluoghi eseguiti dai tecnici degli uffici e attraverso il dialogo con genitori e soprattutto con i dirigenti scolastici" ha detto l’assessore alle Politiche educative Clara Bertolo "Le recenti iniziative di Bike to school promosse da Bike Pride a cui Collegno ha aderito hanno avuto il merito di sensibilizzare tanto genitori e studenti e darci un’occasione in più per accelerare questo lavoro".

Soddisfatto l’assessore alla Mobilità Gianluca Treccarichi: "Non esiste luogo più adatto della scuola per la promozione della mobilità sostenibile. Abbiamo obiettivi molto precisi su questo tema e intendiamo perseguirli con convinzione: chi è in condizione di poter scegliere mezzi alternativi all’auto per andare a scuola, deve poterlo fare in assoluta sicurezza".