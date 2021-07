Aspettando le Atp Finals, domani da piazza Castello parte “Tennis in piazza”

Il conto alla rovescia verso le ATP Finals di Torino porta già le racchette nel cuore della città, partendo dalle sue magnifiche piazze. Nell’ambito di questo attesissimo evento, domani, sabato 24 luglio, in Piazza Castello la Federazione Italiana Tennis in collaborazione con le istituzioni locali lancia il progetto “Tennis in piazza”.

APPUNTAMENTO DALLE ORE 10 ALLE 19

Da una delle piazze principali di Torino, cuore del centro storico e politico cittadino nella quale confluiscono, a stella, quattro grandi arterie, via Garibaldi, via Po, via Roma e via Pietro Micca, si irradierà anche la passione di tutto il territorio per questo importantissimo appuntamento. Dalle 10 alle 19, in Piazza Castello e poi nelle prossime settimane nelle principali piazze