Iniziato il conto alla rovescia per le Atp Finals. Berrettini: "Speriamo di vederci a Torino" (FOTO e VIDEO)

Già qualificato per l'evento è Novak Djokovic, che ieri ha vinto il torneo di Wimbledon, sconfiggendo in una combattuta finale il nostro Matteo Berrettini. E proprio dal campo del prestigioso torneo inglese è arrivato il messaggio del tennista italiano. "Io ce la sto mettendo tutta per esserci - ha detto in un videomessaggio - speriamo di vederci a Torino". E la sindaca Appendino si è augurata che possano esserci anche altri italiani qualificati.