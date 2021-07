Come scegliere una caldaia a condensazione

Diciamoci la verità: per moltissime persone la sostituzione di una caldaia rappresenta un vero e proprio momento di crisi. Innanzitutto perché non è sempre facile capire quando sia arrivato il momento di sostituire il proprio elettrodomestico: in alcuni casi infatti potrebbe essere sufficiente ricorrere a una riparazione o magari al cambio di una singola componente. Dopodiché perché acquistare una nuova caldaia spesso e volentieri significa ritrovarsi in un vero e proprio oceano di scelte e alternative possibili. Una difficoltà che si lega in molte circostanze anche a problematiche di natura logistica ed economica: spesso infatti, l’installazione di una nuova caldaia porta con sé dei lavori che potrebbero rivelarsi più o meno invasivi (e, di conseguenza, più o meno costosi).

Caratteristiche della caldaia a condensazione

Molti di voi già sapranno che una caldaia si occupa del passaggio del calore all’interno di un impianto di riscaldamento. Più precisamente permette il passaggio di calore a un liquido attraverso la combustione, evitando però il processo di ebollizione: il liquido caldo viene dunque distribuito tramite l’impianto e va a riscaldare i termosifoni di casa. La caldaia a condensazione è un’evoluzione della caldaia tradizionale, inventata durante gli anni ’60 del Novecento. Questo modello consente la condensazione del vapore acqueo dei suoi fumi di scarico: una tecnica che permette di recuperare il calore latente figlio della condensazione e che quindi permette alla caldaia di operare con un livello di efficienza energetica neanche lontanamente paragonabile a quello dei modelli precedenti.

Le caldaie “tradizionali” infatti utilizzano una percentuale decisamente inferiore del calore sensibile a disposizione e quindi hanno bisogno di molta più energia per fornire lo stesso effetto riscaldante. È infine opportuno menzionare le cosiddette caldaie a doppia condensazione: elettrodomestici ancora più recenti, che utilizzano uno scambiatore a doppio circuito di condensazione. Il primo circuito si accoppa della produzione per un utilizzo sanitario, il secondo ha invece a che fare con il riscaldamento. Il risultato di questa innovazione tecnologica è un ulteriore salto in termini di efficienza e di risparmio energetico.

Come scegliere una nuova caldaia a condensazione

