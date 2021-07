Il Consiglio metropolitano convocato per mercoledì 28 luglio in modalità mista

Il Consiglio metropolitano è stato convocato per mercoledì 28 luglio alle 14,30 in modalità mista : i n presenza nel la sala conferenze al 15° piano della sede di corso I nghilterra 7 e mediante collegamento in videoconferenza per i Consiglieri che non potranno recarsi in sede.

Tra i punti all’ordine del giorno:

- una interrogazione del Consigliere Silvio Magliano della lista Città di città sul tema “Aumentare la sicurezza in SP 10: tempi certi e chiari per la realizzazione di entrambe le rotatorie all’ingresso del Comune di Leiní”

- una interrogazione del Consigliere Silvio Magliano della lista Città di città sul tema “Collegamenti e trasporti nella zona territoriale omogenea Area 4: quali gli impegni e i progetti dell’amministrazione metropolitana?”

- una deliberazione sulla terza Variazione al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, a relazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino

- una deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021, con approvazione del riequilibrio e conseguente variazione di assestamento generale di bilancio 2021-2023, a relazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino

- una deliberazione sul Regolamento di contabilità armonizzato, a relazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino

- una deliberazione sul Regolamento per la gestione della cassa economale, a relazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino

- una deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto dell’associazione Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà, a relazione del Vicesindaco metropolitano Marco Marocco

- una deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione Luigi Firpo-Centro di studi sul pensiero politico Onlus, a relazione del Vicesindaco metropolitano Marco Marocco

- una deliberazione concernente gli Orientamenti per la costruzione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Torino e del suo territorio. Temi, strumenti, organizzazione, governance, attori, a relazione della Consigliera delegata all’ambiente Barbara Azzarà

- una deliberazione sulle modifiche al Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di oli minerali, a relazione della Consigliera delegata all’ambiente Barbara Azzarà

- una deliberazione sull’intervento di somma urgenza sulla Strada Provinciale 173 del Colle dell'Assietta, per la messa in sicurezza del corpo stradale al Km 32+120, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

- una deliberazione sugli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della Strada Provinciale 74 di Chiaverano a seguito dei recenti eventi meteorologici, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

. una deliberazione sull'assunzione della circonvallazione nord di Torrazza Piemonte e sulla declassificazione e dismissione di tratti della Strada Provinciale 89 e della Strada Provinciale 90, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

- una deliberazione sulla declassificazione e dismissione di un tratto della Strada Provinciale 2 di Balangero, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

- una deliberazione sulla declassificazione e dismissione della Strada Provinciale 197 e della Provinciale 197 diramazione, con contestuale assunzione di un tratto di strada comunale, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

- una deliberazione sulla cessione definitiva della ex strada militare dell’Assietta, già provincializzata come SP 173, con l’approvazione definitiva della presa in carico dall’amministrazione militare alla Città Metropolitana di Torino, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco

- una deliberazione concernente l’adesione della Città Metropolitana di Torino all’Unione regionale delle Province Piemontesi e l’approvazione del relativo Statuto, a relazione del Vicesindaco metropolitano Marco Marocco.