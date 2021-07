Buche e crateri, "addio": a Torino 5,8 milioni di euro per le manutenzioni stradali

Le buche e le strade groviera di Torino hanno le ore contate. E' infatti stato approvato ieri in Giunta un piano di interventi straordinari per la manutenzione e riqualificazione di vie, piazze e marciapiedi della città.

Il piano di manutenzione stradale

I cantieri per cambiare il look delle strade, interesseranno tutta la città: il progetto è infatti stato suddiviso in 5 lotti, di cui quattro nei territori delle Circoscrizioni, e uno in centro e nelle piazze auliche. A determinare le priorità di intervento, una mappatura realizzata grazie alle segnalazioni dei tecnici comunali, dei commercianti, delle associazioni e delle Circoscrizioni stesse. Il costo totale dei lavori è di 5,8 milioni di euro: una cifra ingente, che rende l'idea di quanto siano attualmente ammalorate le strade torinesi.

I lavori, Circoscrizione per Circoscrizione

Il numero di cantieri che verranno attivati nei prossimi mesi è pressoché infinito. Nelle 8 Circoscrizioni, si interverrà su per oltre 20 chilometri quadrati di spazi così suddivisi: Circoscrizione 1: 2.400.000 mq, Circoscrizione 2: 3.500.000 mq, Circoscrizione 3: 2.200.000 mq, Circoscrizione 4: 1.900.000 mq, Circoscrizione 5: 3.300.000 mq, Circoscrizione 6: 2.600.000 mq, Circoscrizione 7: 2.300.000 mq e Circoscrizione 8: 3.200.000 mq.

I lavori deliberati ieri, si andranno ad aggiungere a quelli già iniziati nelle scorse settimane, portando a oltre 11 milioni di euro la cifra investita a Torino nel 2021 per la manutenzione stradale.

Numeri commentati con soddisfazione dalla prima cittadina di Torino, Chiara Appendino: "Sono previsti una serie di interventi di manutenzione stradale che sono già iniziati. Stiamo proseguendo con una serie di interventi che riguardano tutte le zone di Torino, ieri abbiamo approvato in Giunta ulteriori 5,8 milioni di euro: potete trovare i singoli cantieri su una mappa che abbiamo messo a disposizione dei cittadini".