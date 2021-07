Isole Egadi: cosa fare e perché sceglierle per una vacanza?

L’arcipelago delle Isole Egadi si trova all’estremità della Sicilia occidentali solo a pochi chilometri da Trapani. Le isole principali che compongono l’arcipelago sono quelle di: Favignana, Marettimo, Formica e lo scoglio Maraone.

Le isole Egadi si trovano in acque cristalline splendide e meraviglio con una ricchissima fauna e flora marina. Le caratteristiche dell’arcipelago rendono questa meta molto ambiti per tutti gli amanti del mare che vogliono fare delle minicrociere Isole Egadi , ma anche per gli appassionati delle immersioni, la vela e lo snorkeling.

Perché fare una vacanza nelle Isole Egadi

Una vacanza nelle Isole Egadi è una scelta idonea per tutti coloro che amano la natura incontaminata e il mare.

Sulle isole Egadi è possibile seguire a Marittimo dei bellissimi sentieri di trekking che portano fino alla scoperta delle calette che si trovano a Levanzo.

Una vacanza alle Isole Egadi permette di scoprire un arcipelago naturale dove i panorami sono rimasti praticamente intoccati, offrendo così un ambiente unico e meraviglioso per tutti coloro che scelgono di raggiungerla.

Di certo fare una vacanza nelle Isole Egadi vuol dire essere amanti del mare, delle scogliere, spiagge meravigliose e calette naturali che sono ancora intatte. Andando in spiaggia in una delle isole Egadi si può approfittare per fare un bagno in un mare cristallino.

Oltre alle bellezze naturali, naturalmente, le Egadi hanno da offrire anche tantissimo altro. Ci si può appassionare all’enogastronomia locale e degustare le prelibatezze isolane. È possibile fare un giro in barca o una crociera, si può anche fare una scalata sul dorso di un asino per raggiungere il Monte di Santa Caterina.

Insomma, fare una vacanza alle Isole Egadi non solo permette di scoprire la bellezza della natura, ma anche di divertirsi e di riscoprire gusti e profumi unici.

Cosa fare alle Isole Egadi

Come abbiamo visto le Isole Egadi offrono diverse possibilità di divertimento, svago e percorsi alla scoperta della natura. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali attività da fare alle Isole Egadi.

Escursioni in Barca e gite con una mini crociera

Per visitare le Isole Egadi e scoprirne le bellezze è necessario visitarle per via mare. Quindi se volete scoprire ed esplorare i paradisi terrestri proposti il consiglio è di fare un’escursione in barca oppure prendere parte a una mini crociera. Con questi mezzi è possibile fare delle escursioni che portano alla scoperta di tutte le baie più belle e caratteristiche di Levanzo, Marettimo e Favignana. Se si è amanti della vita di mare, una giornata in barca a vela o su una mini crociera permette di unire avventura e relax.

Percorsi di Trekking

Un’altra attività consigliata a coloro che vogliono scoprire la bellezza delle Isole Egadi è il Trekking. I percorsi di Trekking a Levanzo, Marettimo e Favignana presentano dei panorami davvero mozzafiato. Praticare trekking a Marettimo sarà perfetto se si vogliono conoscere tradizioni e anche la storia dell’isola. A Favignana e Levanzo si possono seguire le tracce della storia antica e raggiungere anche delle baie meravigliose.

Alla scoperta delle Saline dello Stagnone

Le Saline dello Stagnone sono un posto unico da visitare assolutamente se si raggiungono le Egadi. Queste isolette conservano un ecosistema unico e praticamente ancora preservato dall’intervento umano. Le Saline dello Stagnone si possono seguire seguendo la Via del Sale.

Partendo da questa via si possono ammirare dei paesaggi unici e idilliaci, il mare in questo punto si riversa nella laguna e così le saline creano un effetto davvero unico dell’intera area. Potrete visitare i mulini antichi e scoprire la bellezza delle isole nelle ore del tramonto.

Adesso che abbiamo visto cosa vedere e fare alle Egadi non vi resta che andare alla scoperta della loro bellezza!