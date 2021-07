Ex senatori, docenti e precari con d'Orsi: "Lista meticcia". Ecco chi si candida alle Comunali

Ex senatori e assessori, professori universitari, consiglieri comunali, docenti, ma anche operai Stellantis e precari. Sono questi i candidati per il Comune di Torino per Angelo d'Orsi, che questa mattina ha presentato le liste in piazza Castello.

"Lista meticcia, che punta sulla contaminazione"

"Sono oltre 120 persone - ha spiegato lo storico esponente di Rifondazione Comunista Ezio Locatelli, che non parteciperà però alle Amministrative - della società civile, mondo del lavoro e della scuola. Il nostro elemento di orgoglio è che si tratta di una lista meticcia, con uomini e donne di diversa provenienza. A fronte di una parte di società che tende a soffiare sul fuoco della divisione, noi abbiamo fatto una scelta di contaminazione".

Teste di lista Daniela Alfonzi, Francesca Chiarotto e Deborah Montalbano

Teste di lista l'ex senatrice di Rifondazione Comunista Daniela Alfonzi, Francesca Chiarotto del Senato Accademico e la capogruppo comunale di DemA Deborah Montalbano. "Qui - ha sottolineato quest'ultima - ci sono le persone comuni e le periferie candidate: non più una loro rappresentazione, ma chi abita realmente quei territori. Persone che hanno deciso di mettersi in gioco perché hanno capito che se si vogliono portare i problemi alla ribalta, bisogna esserci". "Porta Palazzo - ha aggiunto Alfonzi - sta diventando il simbolo della gentrification, dove si cacciano i poveri per fare posto ai ricchi: noi siamo contro tutto questo".

In lista anche l'ex assessore di Chiamparino Luigi Saragnese