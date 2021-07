Il generale Figliuolo a Sestriere: “Stop alle polemiche sul Green Pass, vacciniamoci”

“ Non facciamoci prendere dalle polemiche sul Green Pass, continuiamo a vaccinarci ”. Con queste parole il generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ha risposto alle tante manifestazioni contro la tessera verde avvenute nelle ultime ore.

Tra le città più vive per quanto riguarda le proteste proprio Torino, in cui si sono registrate ben due manifestazioni nel fine settimana. “Bisogna vaccinarsi per il nostro bene, per il bene delle persone fragili e della comunità” ha affermato Figliuolo, a Sestriere per l’inaugurazione della mostra sulle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

Per quanto riguarda il Green Pass, Figliuolo ha poi annunciato un provvedimento che permetterà ai cittadini di fare i tamponi a prezzo calmierato, in modo che chi non possa vaccinarsi per diverse ragioni riesca a ottenere il Green Pass.

Capitolo vaccini: il recente boom di adesioni alla campagna vaccinale potrebbe rallentare le somministrazioni. "Qualcuno dovrà avere pazienza e aspettare un po'" ha ammesso il generale, che ha poi invitato i genitori a vaccinare i propri figli dai 12 anni in sù per permettere di bloccare la pandemia e di garantire un ritorno a scuola in presenza.