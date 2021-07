Tennis, le Nitto Atp Finals sono già sbarcate a Torino in piazza Castello

Cosa ci fa un campo da tennis (solo un po' più piccolo del consueto) in una delle piazze più importanti di Torino? Semplice: apre, simbolicamente, il cammino verso l'evento che da qui a novembre catalizzerà l'attenzione del capoluogo piemontese, di tutta l'Italia che ama il tennis e pure di tutto il mondo che segue con trepidazione i campioni della racchetta. Piazza Castello è la prima tappa del 'Tennis in piazza', uno degli eventi collaterali pensati per colorare il percorso verso le Nitto ATP Finals, all'esordio su suolo italiano, dal 14 al 21 novembre prossimi.

A meno di quattro mesi da una data storica, Torino diventa dunque la città del tennis, partendo dai luoghi che più la caratterizzano. Quello di Piazza Castello è solo l'esordio di un viaggio che toccherà anche Piazza Giovanni Astengo (31 luglio-1 agosto), Piazza Livio Bianco (zona Arena, 28-29 agosto), Piazza d’Armi (4-5 settembre), Corso Cairoli (11-12 settembre) e Piazza San Carlo (18/19 settembre). I salotti della prima Capitale d'Italia, come pure alcune zone più defilate, diventeranno dunque luoghi simbolo del boom del tennis, e in particolare diventeranno luoghi dove tutti – appassionati di tennis e non – potranno avvicinarsi allo sport più bello del mondo e alle Finals, l'evento che di questo sport rappresenta una sublimazione.

“Le due giornate in Piazza Castello – spiega Enzo De Palo del Comitato regionale piemontese della Fit – sono un bell'esempio di quello che ci attende. La gente si avvicina incuriosita al campo, si informa, chiede quando l'evento sarà ripetuto. E poi ci sono i ragazzi dei circoli piemontesi, che non si sono persi l'occasione di venire in centro città e divertirsi un po' con il loro sport preferito. Il loro entusiasmo è lo spot più efficace per tutti coloro che passano dalla Piazza in questo weekend estivo”.