Irrintracciabile, viene convocato in commissariato e arrestato

Nei suoi confronti era già in atto un divieto di avvicinamento alla persona offesa ed a i luoghi dalla stessa frequentati ma l’uomo, un cinquantenne residente in Torino, aveva infranto la misura cautelare più volte, per cui il Tribunale aveva emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere.

Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza che si occupano del rispetto di tali misure si sono dunque recati lo stesso giorno dell’emissione del provvedimento, giovedì scorso, presso la sua residenza per arrestarlo ma il ricercato era assente.

Lo hanno allora raggiunto telefonicamente, dicendogli che avrebbe dovuto recarsi in Commissariato per alcuni chiarimenti sulla sua situazione personale. Una volta presentatosi, è stato tratto in arresto.