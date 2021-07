Concerti, talk e visite speciali: il ricco calendario di appuntamenti nel fine settimana dei Musei Reali

Anche questa settimana i Musei Reali sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di appuntamenti. Torinesi e turisti potranno concedersi momenti speciali e di relax in uno dei luoghi simbolo della città e scoprire le tante attività all’aperto proposte nei rinnovati Giardini Reali, restituiti interamente al pubblico dopo una lunga chiusura.

Si parte giovedì 29 luglio, dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.30), con l’apertura straordinaria della Sezione Torino del Museo di Antichità e del Teatro Romano alla tariffa speciale di 2 euro. Negli stessi orari sarà possibile partecipare alla serata “Una notte ai Giardini Reali”, organizzata da Club Silencio nella splendida atmosfera dell’area verde dei Musei Reali. Sarà data precedenza d’ingresso al pubblico accreditato sul sito to.clubsilencio.it/giardini-reali.

Apertura straordinaria serale anche venerdì 30 luglio: dalle 19 alle 23 sarà possibile visitare la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà e alle ore 21 partecipare al concerto Archi in concerto: Quartetto P. A R S. eseguito dai musicisti della Scuola di Musica d’insieme per archi di Manuel Zigante, il terzo della serie Torino. Crocevia di sonorità. Realizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, a cura della prof.ssa Valeria De Bernardi, il ciclo di concerti condurrà il pubblico ogni venerdì attraverso un viaggio musicale dalle sonorità del Mediterraneo al jazz americano, sulle tracce di Palma di Cesnola, scopritore delle antichità cipriote e primo direttore del Metropolitan Museum of Art di New York. Il costo della visita guidata serale è di € 20 con concerto gratuito. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale. Dalle 20.40 ingresso libero al concerto fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: info.torino@coopculture.it.

Attività nei Giardini

Nella rigenerante atmosfera dei Giardini Reali, sempre venerdì 30 luglio dalle 17 alle 19 si terrà il quarto appuntamento della rassegna Chiamata alle arti. Conversazioni in giardino sui piaceri della cultura. L’iniziativa, promossa dall’Archivio di Stato di Torino e dai Musei Reali, vedrà dialogare in questa occasione Christian Greco, direttore del Museo Egizio, con la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella e con il direttore dell’Archivio di Stato Stefano Benedetto.

Visite speciali

Sabato 31 luglio alle ore 11 e domenica 1° agosto alle ore 15.30 le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico alla scoperta della mostra Cipro. Crocevia delle civiltà. Un percorso emozionante alla scoperta del fascino millenario dell’isola, raccontato attraverso le collezioni del Museo di Antichità, che costituiscono un nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei, arricchito da prestiti provenienti da illustri istituzioni straniere tra cui il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York. Il costo dell’attività è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto in mostra. Biglietti online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it.

Sabato 31 luglio, alle ore 16, Cipro. Crocevia delle civiltà sarà il punto di partenza di un’altra visita speciale che guiderà i partecipanti ad esplorare un itinerario tra i reperti e i tesori esposti per giungere fino al Teatro Romano, recentemente restituito al pubblico, attraverso la splendida collezione permanente del Museo di Antichità. Un percorso ricchissimo che permetterà di riscoprire il patrimonio archeologico dei Musei Reali tra passato, presente e futuro. Il costo dell’attività è di € 10, oltre al biglietto di ingresso Mostra+Musei Reali (€ 25 ordinario, € 7 ridotto, gratuità come da tariffario). Biglietti online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it.

Sabato 31 luglio alle ore 15.30 e domenica 1° agosto alle 11 le guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno inoltre la visita Benvenuto a Palazzo lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell'Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia. Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it.info.torino@coopculture.it

Domenica 1° agosto, infine, alle 10 e alle 15, CoopCulture propone anche la visita alle Cucine, collocate negli ambienti sotterranei del Palazzo Reale, e all'Appartamento della Regina Elena, situato nell’ala nord costruita dal 1684 e completato alla fine del Seicento. In questo tour d'eccezione si potranno ammirare soffitti affrescati, stucchi, servizi di porcellane ma anche le sale di dispensa, le stanze dell’impiattamento e del lavaggio, il corridoio del pane, la sommelleria (ove si conservavano i vini) e le grandi ghiacciaie in un susseguirsi di ambienti fastosi o di servizio, ciascuno intriso di storia e fascino. Il costo dell’attività è di € 20, €13 ridotto. Biglietti online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it.