Comunali, Lo Russo: "Chiediamo un contributo a tutti. Nostra politica parte dal basso"

Se parlare di Davide contro Golia è eccessivo, sicuramente c'è la certezza di battersi contro " un colosso economico, che ha mezzi importanti e mesi di solitaria promozione in città ". Parola del candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo . Che entrato ormai da oltre un mese in campagna elettorale, sta cercando di recuperare il terreno su Paolo Damilano per le Comunali 2021.

Perché il percorso che porta alle urne - soprattutto in una grande città come Torino - ha un costo rilevante fatto di manifesti, pubblicità sui media e sui mezzi pubblici, volantini, santini e gazebo. "Stiamo chiedendo un aiuto - sottolinea Lo Russo, a margine della presentazione di un evento dell'Associazione Cuochi di Torino- a tutti i simpatizzanti e amici che possono dare un contributo".

"Noi partiamo - ha aggiunto - dal basso: non abbiamo grandi aziende dietro. Non solo i soldi contano in politica, ma quest'ultima deve agibile anche a chi non è milionario".