Pronto Soccorso di Cuorgné, Avetta (Pd): "La Regione scarica il problema sull'Asl To4"

“Prendiamo atto che, dopo la nostra sollecitazione, l’assessore Icardi finalmente incontrerà la rappresentanza dei Sindaci in seno all’Asl TO4. A nostro avviso sarebbe stato più utile incontrare gli amministratori della zona interessata che, tramite il sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno, avevano fatto alcune proposte. Ma quel che troviamo davvero singolare è che l’assessore, nel rispondere in Aula al mio Question Time sulla mancata riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Cuorgnè, assolva la Regione da ogni responsabilità": lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), a margine della discussione del Question Time con cui si chiedeva all’assessore Icardi di incontrare Sindaci e sindacati..

"Ad avviso di Icardi la Regione avrebbe adempiuto pienamente ai propri compiti di programmazione: ora la responsabilità della gestione grava sul direttore generale che, come già avvenuto in altre Asl in cui i PS sono stati riaperti, deve trovare la migliore soluzione possibile. Onestamente, non vediamo cosa avrebbe potuto fare di più e meglio in soli 2 mesi il neo direttore che, lo ricordiamo, a maggio lavorava ancora in quel di Monza ed è il terzo direttore che, per scelta dell’Assessore Icardi, si succede nell’arco di 3 anni. Come sa chiunque abbia un minimo di esperienza amministrativa, questi avvicendamenti così ravvicinati non migliorano di certo l’efficienza dell’Asl TO4".

"Non è a Scarpetta, oggi, che si può chiedere di risolvere il problema della carenza di personale, mentre forse potremmo chiedere alla Regione Piemonte di fare qualche assunzione in più, laddove si verificano criticità come quelle di Cuorgnè. Vogliamo sperare che dall’incontro tra Icardi e i Sindaci possa scaturire qualche buona notizia”, conclude Avetta.