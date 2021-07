A Torino biglietti del bus gratuiti per chi differenzia bottiglie di plastica

Passa in Sala Rossa, con 17 voti a favore (due voti contrari, un'astensione), la mozione del capogruppo dei Moderari Silvio Magliano per i avviare anche a Torino la sperimentazione del riconoscimento di un credito per l'acquisto di titoli di viaggio per il servizio di trasporto pubblico locale per chi conferisce bottiglie di plastica presso appositi raccoglitori. Una prassi già adottata dal Comune di Roma.



"Sono onorato di aver contribuito a un'iniziativa che deve rappresentare un passo verso un cambio culturale e di mentalità quanto mai necessario e urgente", commenta Magliano. "Sono fiducioso che l'iniziativa avrà successo e che sarà apprezzata dai torinesi. Il mio grazie più sincero va al presidente di Commissione Federico Mensio, che ha contribuito con i suoi emendamenti alla versione finale della mozione, e ai colleghi consiglieri, che hanno votato a favore del mio atto".



Con l'introduzione di dispositivi per la raccolta di bottiglie di plastica (le cosiddette "macchinette mangiaplastica") si potrà favorire la raccolta di PET, "sempre con l'obiettivo ultimo di ridurre la produzione di rifiuti alla fonte e di estendere e promuovere la pratica del vuoto a rendere", conclude Magliano.